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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Рашисти просунулися в Сєверодонецьку, уповільнившись на інших напрямках, - ISW

Рашисти просунулися в Сєверодонецьку, уповільнившись на інших напрямках, - ISW

19 червня, 2022 неділя
07:26
війна з Росією На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині

18 червня військові РФ досягли незначних успіхів на околицях Сєверодонецька, утім уповільнилися на інших напрямках наступу. Окупанти намагаються захопити селище Сиротине

Про це інформують в американському Інституті вивчення війни - ISW.

"Російські війська, ймовірно, зазнають зростальних втрат і деградації військ і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних місцях, оскільки триває повільна битва за Сєверодонецьк. Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєверодонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території", - йдеться в повідомленні.
РФ хоче захопити південне передмістя Сєверодонецька і просунутися на берег річки Сіверський Донець, перш ніж атакувати "центр українського опору" на заводі "Азот".

Тривають спроби рашистів перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ, наносяться наземні та артилерійські удари по трасі.

Армія Росії також намагається відтіснити ЗСУ від кордону на північ від Харкова, але успіхів домогтися вони не змогли, що робить їх позиції вразливими для українського контрнаступу, йдеться у звіті.

Крім того, окупанти намагаються встановити контроль над селищем Сиротине поблизу Сєверодонецька.

  • Голова ВЦА Сєверодонецького району Роман Власенко переконаний, дуже потужні бої тривають на території Сєверодонецька, проте ЗСУ тримають оборону та не здають позицій.
  • Окупанти перекидають до Сєверодонецька додаткові підрозділи реактивної артилерії. Проте українські військові відбили окупаційний штурм у районі Золотого й Богородичного.
  • Російські окупанти, 17 червня, здійснили невдалу спробу зміцнити свої позиції на околицях Сєверодонецька та продовжують наступ на Слов'янськ.
  • РФ поширює фейки про блокаду українських захисників у Сєвєродонецьку.

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Луганська область
Луганщина
окупанти
Сіверський Донець
Севєродонецьк
Армія Росії
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