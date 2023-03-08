Рашисти влаштували спектакль для пропагандистів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські терористи влаштували спектакль для власних пропагандистів
Про це повідомляє Енергоатом.
Російські окупанти презентували пулу пропагандистів "оновлення", які вони влаштували на ЗАЕС. Зокрема, загарбники змінили вивіску на адміністративному корпусі, прибравши український слід – логотип Енергоатома.
Екскурсію для "представників ЗМІ" провели радник генерального директора концерну Росенергоатом Ренат Карча та місцеві колаборанти.
"Жалюгідні спроби довести всьому світові, а передусім собі самим, приналежність українського ядерного об'єкту до РФ викликає сміх крізь сльози. Окупанти настільки сумніваються у власних силах, що шукають підтримки від z-патріотів, адже місцеві жителі красномовно демонструють: загарбникам ніхто не радий. Вже понад рік росія шантажує весь цивілізований світ ядерними погрозами. Проте Запорізька АЕС була, залишається та завжди буде українською. І ніяк інакше!", - пише Енергоатом.
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