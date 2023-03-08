Рашисти влаштували спектакль для пропагандистів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

Російські окупанти презентували пулу пропагандистів "оновлення", які вони влаштували на ЗАЕС. Зокрема, загарбники змінили вивіску на адміністративному корпусі, прибравши український слід – логотип Енергоатома.

Екскурсію для "представників ЗМІ" провели радник генерального директора концерну Росенергоатом Ренат Карча та місцеві колаборанти.

"Жалюгідні спроби довести всьому світові, а передусім собі самим, приналежність українського ядерного об'єкту до РФ викликає сміх крізь сльози. Окупанти настільки сумніваються у власних силах, що шукають підтримки від z-патріотів, адже місцеві жителі красномовно демонструють: загарбникам ніхто не радий. Вже понад рік росія шантажує весь цивілізований світ ядерними погрозами. Проте Запорізька АЕС була, залишається та завжди буде українською. І ніяк інакше!", - пише Енергоатом.