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Головна політика Разумков оприлюднив список із 25 депутатів, які увійшли у створене ним міжфракційне об'єднання "Розумна політика"

Разумков оприлюднив список із 25 депутатів, які увійшли у створене ним міжфракційне об'єднання "Розумна політика"

8 листопада, 2021 понедiлок
09:28
політика Разумков

У об'єднанні 19 учасників - члени фракції "Слуга народу"

Народний депутат Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook оприлюднив лист про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання.

Як повідомляє Еспресо.TV, до нового депутатського утворення увійшли 19 депутатів від фракції "Слуга народу", 2 - від "Батьківщини", 2 - позафракційних депутати і 2 - мажоритарника.

"Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика".
Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання.

Звернення про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!", - написав у Facebook Разумков.



 

  • Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня. 
  • Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив замість нього Стефанчука. Зараз Дмитро Разумков є позафракійним депутатом.


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Верховна Рада
Слуга народу
Дмитро Разумков
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