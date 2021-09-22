Разумков про напад на Шефіра: можна розцінювати як тиск на ОПУ, але не слід пов’язувати з боротьбою проти олігархів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра не треба пов’язувати з деолігархізацією
Про це передає Укрінформ.
"Це безпрецедентний випадок. Такі речі – ганебні... Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це злочин, і тут байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина або якісь злочинні елементи. Тут важливо, щоби правоохоронні органи... максимально ефективно і професійно відпрацювали і знайшли і виконавців, і замовників", - зауважив він.
Разумков каже, що дехто з колег завчасно "намагається навішувати ярлики".
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За його словами, не варто замах пов’язувати й з "антиолігархічним" законопроєктом.
"Так можна прив’язати і дощ до цього законопроєкту, що він пішов або не пішов в окремо взятий проміжок часу", - сказав спікер.
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- Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто першого помічника президента Сергія Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
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