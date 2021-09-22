Разумков про напад на Шефіра: можна розцінювати як тиск на ОПУ, але не слід пов’язувати з боротьбою проти олігархів

Про це передає Укрінформ.

"Це безпрецедентний випадок. Такі речі – ганебні... Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це злочин, і тут байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина або якісь злочинні елементи. Тут важливо, щоби правоохоронні органи... максимально ефективно і професійно відпрацювали і знайшли і виконавців, і замовників", - зауважив він.

Разумков каже, що дехто з колег завчасно "намагається навішувати ярлики".



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"Це дуже погана тенденція, і точно до неї вдаватися не варто. Те, що це можна розцінювати як тиск на Офіс, на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича (Шефіра - ред.), - точно. Добре, що закінчилося так, що лише поранена людина і всі залишилися живим", - наголосив він. За його словами, не варто замах пов’язувати й з "антиолігархічним" законопроєктом. "Так можна прив’язати і дощ до цього законопроєкту, що він пішов або не пішов в окремо взятий проміжок часу", - сказав спікер.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

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