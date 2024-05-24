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Страви з печериць: топ-5 смачних та різноманітних рецептів

24 травня, 2024 п'ятниця
13:05
рецепти Печериці

Печериці можна смажити, запікати, додавати до супів, салатів та багатьох інших страв. Тому, якщо ви й досі не знаєте, що приготувати з печериць, ми пропонуємо розглянути декілька ідей

Зміст

Печериці є низькокалорійним продуктом, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто прагне контролювати вагу або дотримується дієти. Вони можуть зробити страву більш поживною та ситною, не додаючи при цьому зайвих калорій.

Печериці містять велику кількість важливих вітамінів та мінералів, таких як вітаміни групи В, селен, мідь та калій, а також антиоксиданти. Вони також є джерелом вітаміну D, який допомагає підтримувати здоров’я кісток.

Печериці містять харчові волокна, які сприяють здоровому травленню. Вони підтримують роботу кишечника, запобігають запорам та покращують загальне здоров'я травної системи.

Крім того, рецепти з печерицями легко інтегрувати в будь-яку кухню. Вони можуть бути основним інгредієнтом у вегетаріанських стравах або гарніром до м’ясних та рибних страв. Їх можна готувати різними способами – смажити, варити, запікати, додавати до супів, соусів та салатів.

Ці гриби мають ніжний смак, який легко поєднується з різноманітними спеціями. Використовуйте їх у своїх стравах, щоб отримати максимум користі для здоров’я та насолоджуватися різноманітними кулінарними шедеврами.

Жульєн з печерицями та куркою

Інгредієнти:

  • печериці – 400 г
  • філе куряче – 300 г
  • цибуля ріпчаста – 100 г
  • вершкове масло – 30 г
  • сир твердий – 150 г
  • вершки – 200 мл
  • мускатний горіх – 1 ч. л.
  • базилік – 1 ч. л.
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Поставте каструлю з водою та курячим філе на вогонь. Після закипання варіть курятину протягом 20-30 хвилин до готовності. Потім наріжте її невеликими шматочками.
  2. Очистіть від лушпиння цибулю та наріжте кубиком. Печериці промийте та викладіть на паперові рушники, далі їх потрібно нарізати пластинками.
  3. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. Просмажте цибулю так, щоб вона стала напівпрозорою, а потім додайте печериці. Смажте до випарування рідини та легкої золотавої скоринки.
  4. Додайте до просмажених печериць вершки, мускатний горіх, базилік, сіль та курятину. Все добре перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте протягом 5 хвилин.
  5. Натріть сир на крупній терці.
  6. У порційні форми для випікання (можна використати одну велику форму) викладіть тушковані печериці з курятиною, присипте зверху сиром.
  7. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 5-10 хвилин. Готово!

Фото: Freepik

Крем-суп з печериць

Інгредієнти:

  • печериці – 300 г
  • картопля – 5-6 шт. (середнього розміру)
  • цибуля ріпчаста – 1 шт. (середнього розміру)
  • вершки – 50 мл
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте та очистіть від шкірки цибулю та картоплю. Печериці промийте та викладіть на паперові рушники.
  2. Цибулю та печериці наріжте кубиком, а картоплю – шматочками середнього розміру.
  3. Поставте каструлю з водою та картоплею на вогонь. Після закипання додайте солі та варіть до готовності. 
  4. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. Просмажте цибулю з печерицями протягом 10-15 хвилин на невеликому вогні під кришкою.
  5. Із картоплі злийте в будь-яку посудину рідину. А до самої картоплі додайте просмажені печериці, вершки та сіль. Збийте все заглибним блендером до однорідності, однак робити це потрібно швидко.
  6. Якщо ви побачите, щоб крем-суп занадто густий, можете додати рідину з картоплі. Поставте суп ще раз на вогонь та дайте закипіти. Подавати можна цю страву з сухариками або зеленню. Смачного!

Фото: allrecipes.com

Лоранський пиріг із печерицями

Інгредієнти:

Для тіста:

  • вершкове масло – 100 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • борошно пшеничне – 200 г
  • сіль - 0.5 ч. л.

Для начинки:

  • печериці – 400 г
  • філе куряче – 300 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • сіль – до смаку

Для заливки:

  • сир твердий – 150 г
  • курячі яйця – 3 шт.
  • вершки – 250-300 мл
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Для приготування тіста, збийте віничком в посудині розм'якшене вершкове масло з яйцями та сіллю. Така маса не буде однорідною, тому не турбуйтесь. Просійте через крупне сито борошно та замісіть тісто, яке не буде липнути до рук.
  2. Накрийте тісто поліетиленовою плівкою та відправте в холодильник.
  3. Поставте каструлю з водою та курячим філе на вогонь. Після закипання варіть курятину протягом 20-30 хвилин до готовності. Потім наріжте її невеликими шматочками.
  4. Очистіть від лушпиння цибулю та наріжте кубиком. Печериці промийте та наріжте пластинками.
  5. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією. Просмажте цибулю так, щоб вона стала напівпрозорою. Потім додайте печериці та смажте до готовності.
  6. Коли печериці будуть готові, додайте до них відварене куряче м'ясо. Начинка готова.
  7. Для приготування заливки, збийте віничком яйця з сіллю декілька хвилин, потім додайте вершки та збивайте до однорідності.
  8. Натріть на крупній терці твердий сир.
  9. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, руками розподіліть тісто. Воно має повністю покрити дно і внутрішні стінки. Викладіть начинку із м'яса та печериць, додайте вершково-яєчну заливку. Зверху присипте пиріг сиром.
  10. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовій шафі протягом 30 хвилин. Готово!

Фото: Pinterest

Печериці тушковані в сметані

Інгредієнти:

  • печериці - 500 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • сметана 20% - 200 мл
  • сіль та чорний перець – до смаку
  • часник - 2-3 зубчики
  • вершкове масло – 20 г
  • зелень – невеликий пучок
  • соняшникова олія - 4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть від лушпиння цибулю та наріжте кубиком. Печериці промийте та наріжте на чотири або шість частин.
  2. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією. Просмажте цибулю до золотистого кольору та перекладіть в іншу посудину.
  3. Потім додайте на сковорідку ще олії та просмажте печериці на середньому вогні. Вся рідина, яку вони виділили, має випаруватись.
  4. До підсмажених печериць додайте цибулю та вершкове масло, смажте так ще 3-5 хвилин.
  5. Додайте сіль, чорний перець, часник пропущений через прес та сметану. Протушкуйте ще декілька хвилин та додайте нарізану зелень. Готово!

Фото: YouTube/TianaUA

Печериці з беконом та сиром

Інгредієнти:

  • печериці - 600 г (10 шт.)
  • копчений бекон – 400 г
  • вершковий сир (можна твердий сир) – 200 г
  • зелень або часник (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Печериці промийте та обережно видаліть ніжки. Краще брати печериці середнього розміру або великі, щоб було зручно начиняти.
  2. Начиніть шапочки печериць вершковим сиром. Якщо у вас твердий сир, тоді його потрібно нарізати невеликими кубиками. На цьому етапі до сиру можна додати нарізану зелень або пропущений через прес часник.
  3. Загорніть печериці в бекон будь-яким зручним для вас способом.
  4. Деко для випікання застеліть пергаментним папером та викладіть печериці.
  5. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 60 хвилин. Смачного!

Фото: Novus


 
Теги:
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кухня
кулінарія
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