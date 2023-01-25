Речник Деждепу США закликав світ активізувати військову допомогу Україні
Америка хотіла б побачити активізацію зусиль серед країн світу щодо постачання Україні необхідної оборонної допомоги
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.
"Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне", - сказав він.
В окремих випадках йдеться про поповнення українського війська озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь, наголосив Прайс.
Представник Держдепу США також зазначив, що Вашингтон не вказує союзникам і партнерам, що саме необхідно надавати Україні.
"Це суверенне рішення кожної суверенної держави", - додав він.
- Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Проте за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
- 24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.
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