Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

"Ми хотіли б, щоб країни у всьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібне", - сказав він.

В окремих випадках йдеться про поповнення українського війська озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А у деяких випадках варто говорити про перспективи забезпечення українських сил новими типами озброєнь, наголосив Прайс.

Представник Держдепу США також зазначив, що Вашингтон не вказує союзникам і партнерам, що саме необхідно надавати Україні.

"Це суверенне рішення кожної суверенної держави", - додав він.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Проте за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".

Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

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