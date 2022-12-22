Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

За словами Лукаша Лапчинського, у середу 21 грудня в Пшеводуві тривали слідчі дії, фахівці збирали додаткові докази у справі.

Зазначається, що це відбувалося за рекомендацією експертів, які вже ведуть роботу над зібраною доказовою базою.

Речник Національної прокуратури Польщі поінформував, що перші результати слідства можуть оприлюднити через "місяць-два": "Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати".

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

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