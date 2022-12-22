Речник Національної прокуратури Польщі розповів, коли чекати на результати розслідування щодо падіння ракети в Пшеводуві
Перші висновки слідства щодо падіння ракети в Пшеводуві 15 листопада можуть оприлюднити через "місяць-два", у середу 21 грудня там тривали додаткові дії правоохоронців
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.
За словами Лукаша Лапчинського, у середу 21 грудня в Пшеводуві тривали слідчі дії, фахівці збирали додаткові докази у справі.
Зазначається, що це відбувалося за рекомендацією експертів, які вже ведуть роботу над зібраною доказовою базою.
Речник Національної прокуратури Польщі поінформував, що перші результати слідства можуть оприлюднити через "місяць-два": "Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати".
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15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
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Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною.
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
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Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.
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17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.
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Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу
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