Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Речник Національної прокуратури Польщі розповів, коли чекати на результати розслідування щодо падіння ракети в Пшеводуві

Речник Національної прокуратури Польщі розповів, коли чекати на результати розслідування щодо падіння ракети в Пшеводуві

22 грудня, 2022 четвер
14:31
Світ Слідчі дії на місці падіння ракети в Пшеводуві

Перші висновки слідства щодо падіння ракети в Пшеводуві 15 листопада можуть оприлюднити через "місяць-два", у середу 21 грудня там тривали додаткові дії правоохоронців

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

За словами Лукаша Лапчинського, у середу 21 грудня в Пшеводуві тривали слідчі дії, фахівці збирали додаткові докази у справі. 

Зазначається, що це відбувалося за рекомендацією експертів, які вже ведуть роботу над зібраною доказовою базою.

Речник Національної прокуратури Польщі поінформував, що перші результати слідства можуть оприлюднити через "місяць-два": "Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати".

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 

  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. 

  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 

  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

  • Пізніше у Польщі заявили про готовність надати українцям доступ до місця падіння ракети, але потрібна згода США.

  • 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

  • Пізніше, 19 листопада, лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Польща
війна з Росією
Читайте також:
карта бойових дій
21 грудня, 2022 середа
Під Бахмутом відбувається вимотування противника, - військовий експерт Киричевський
21 грудня, 2022 середа
Армія РФ нервує та вишукує місця для дислокації на Півдні, і це розхитує моральний стан ворога, - Гуменюк
Автор Євген Дикий
21 грудня, 2022 середа
Кувалда 8271. Сувора окопна правда
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 грудня
15:24
відключення електроенергії
Шмигаль припустив імовірність блекауту в Україні на 7-10 днів
15:04
відключення електроенерії
В оселі мешканців Бучанської, Вишгородської та інших громад Київщини поступово повертають світло
15:00
Катівня
На Херсонщині знайшли 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей, – Нацполіція
14:51
Залізнична резиденція святого Миколая відвідала деокуповану Харківщину
14:49
Юлія Свириденко
З початку повномасштабної війни Україна отримала $28 млрд допомоги, – Мінекономіки
14:45
Ексклюзив
Владислав Атрошенко
"Якби росіяни зайшли, то це була б серйозна точка тиску": Атрошенко про рішення вивезти сім'ю з міста
14:40
Крилата ракета
Росія може вдатися до чергового ракетного удару 22 чи 23 грудня, - розвідка
14:32
санкції проти Росії
Єврокомісія заморозила €20 мільярдів російських активів
14:30
Екснардепа від Партії регіонів, який закликав отримувати паспорти РФ, оголосили у розшук
14:29
Ексклюзив
карта бойових дій
Окупанти готуються закріпитися на Запорізькій землі, будують лінії оборони, - військовослужбовець ЗСУ Бурлик
14:25
Україна отримає від Німеччини партію військових вантажівок MAN HX 8×8
14:04
полонені
Окупанти вигадали нові тортури для полонених: вивозять на обмін, потім повертають у колонії
14:03
OPINION
Агія Загребельська
Казочка про "лідерство" Китаю у боротьбі з ковідом вмерла
14:01
Москва_Кремль
У Кремлі пожалілися, що ні Байден, ні Зеленський не виявили "готовності прислухатися до стурбованості Росії" в США
13:46
МКС
Російське сміття не дає астронавтам США на МКС вийти у відкритий космос
13:40
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
“Україну може очікувати дефіцит газу в лютому”, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
13:39
обстріл Часів Яр
Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, є загиблий і поранені
13:37
ЄС
У лютому 2023 року відбудеться саміт ЄС-Україна, де обговорять членство України в Євросоюзі
13:29
У Києві відбулася прем’єра документального фільму про російсько-українську війну “Життя на межі”
13:28
Дмитро Рогозін
Ексвіцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув державний кордон України
13:25
На Херсонщині в подвір'ї будинку знайшли останки шістьох людей, перед смертю їх катували
13:22
Андрій Мельник
Експосол Мельник розповів, як отримав на горіхи від Кулеби за фразу про "ліверну ковбасу" в бік Шольца
13:06
Зернова допомога Харківщині
За дві доби з українських портів вийшло 5 суден із зерном для Африки та Азії
13:01
Заперечував злочини окупантів у Бучі: римо-католицькому священнику оголосили підозру
13:01
посольство США
У США є три моделі закінчення війни в Україні, – Washington Post
12:33
Вакцинація
У Мелітополі окупанти вакцинують людей російським Супутником-V
12:32
Це Чі Лоп
Найбільш розшукуваного наркобарона Азії екстрадували до Австралії, йому загрожує довічне ув'язнення
12:24
Російські загарбники 6 разів намагалися штурмувати лінію фронту на Луганщині: наші захисники знищили 93 окупантів, ще 113 — поранили
12:22
російські окупанти
Окупанти на 22 грудня запланували "евакуацію" з Каховки, - депутат облради
12:13
Зеленський та Байден
Байден оголосив вирок Путіну. Як візит Зеленського увійде у світову історію
12:13
Емманюель Макрон
Макрон назвав вступ України до НАТО "малоймовірним"
12:09
американські системи ППО Patriot
Німецька опозиція після рішення США вимагає у Берліна Patriot для України
12:09
OPINION
Костянтин Москалець
Українське хюґе
12:04
На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа
11:56
Лукашенко
Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"
11:52
Будинок зі скалок
Фільм про дітей Донбасу "Будинок зі скалок" потрапив до шорт-листа "Оскара"
11:23
Прем'єр Вірменії Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі
11:20
Художник-шпигун, кляті сусіди і страшилки про генну інженерію – 5 книжок, які (не) замінять ліхтарі на ваших вулицях
11:17
Київ без світла, блекаут
В Україні зафіксовано значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація – в Києві
11:05
Ексклюзив
Білорусь кордон
Вторгнення з Білорусі не виключене, але це не вплине на хід війни, - військовий експерт Черник
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV