Речник Повітряних сил розповів, скільки літаків потрібно Україні

Про це полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

"На одному з французьких каналів мене спитали про це. Я амбітно відповів, що для захисту такої великої держави, як Україна, нам потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків, щоб сформувати 4 – 5 бригад", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Водночас Ігнат наголосив, що в Україні вже є 5 винищувальних бригад тактичної авіації, ще бригада штурмовиків, бомбардувальників і транспортні бригади.

"Таким чином ми навпаки скорочуємо чисельність завдяки багатоцільовим літакам, які будуть по всій території країни нести бойове чергування, зокрема на додаткових – оперативних аеродромах", – каже Ігнат.

Читайте також: У Повітряних силах розповіли, що потрібно для старту навчань українських пілотів на західних винищувачах

Речник Повітряних сил згадав, як відреагував на його заяву французький генерал: "Правий той український полковник. Україна така, як Франція, – по величині одна з найбільших країн у Європі. У нас скільки у Франції літаків – 230".

Йдеться про Rafale та оновлені Mirage, враховуючи, що Франція член НАТО і довкола неї дружні країни.

"А в України довкола вороги – Чорне й Азовське моря, Росія, Білорусь… Та він (речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, – ред.) ще мало сказав", – процитував український військовий колегу з Франції.