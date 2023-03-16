Речник Повітряних сил розповів, скільки літаків потрібно Україні
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україні потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків для воєнного, а в перспективі й мирного часу
Про це полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю 24 Каналу.
"На одному з французьких каналів мене спитали про це. Я амбітно відповів, що для захисту такої великої держави, як Україна, нам потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків, щоб сформувати 4 – 5 бригад", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
Водночас Ігнат наголосив, що в Україні вже є 5 винищувальних бригад тактичної авіації, ще бригада штурмовиків, бомбардувальників і транспортні бригади.
"Таким чином ми навпаки скорочуємо чисельність завдяки багатоцільовим літакам, які будуть по всій території країни нести бойове чергування, зокрема на додаткових – оперативних аеродромах", – каже Ігнат.
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Речник Повітряних сил згадав, як відреагував на його заяву французький генерал: "Правий той український полковник. Україна така, як Франція, – по величині одна з найбільших країн у Європі. У нас скільки у Франції літаків – 230".
Йдеться про Rafale та оновлені Mirage, враховуючи, що Франція член НАТО і довкола неї дружні країни.
"А в України довкола вороги – Чорне й Азовське моря, Росія, Білорусь… Та він (речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, – ред.) ще мало сказав", – процитував український військовий колегу з Франції.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
- Водночас президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Польща та Словаччина можуть спільно передати Україні винищувачі МіГ-29.
- Раніше два українські пілоти поїхали до США для навчання на симуляторах винищувачів F-16.
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