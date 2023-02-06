Про це Резніков розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

"Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності. Коли було введено інститут "100 тис., 30 тис.", мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тис. на самому "передку" і 30 тис. – хто поруч або на блокпостах, або на бойовому чергуванні і так далі. Коли почалася навала, то майже вся країна була полем бою і тоді було справедливим платити всім або 100, або хоча б 30", - розповів Резніков.

Він зауважив, що згодом почали надходити скарги бійців на передовій про несправедливість системи винагород.

"Але далі почалось наступне. Бійці, які реально на "передку", у найбільш напружених місцях, кажуть: "Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, "курять бамбук", отримують ті самі гроші – це несправедливо", - зазначив Резніков.

Він також додав, що разом з цим збільшено рівень базового грошового забезпечення військових.

"Раніше звичайний стрілець отримував у нас 13 тис. грн. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тис. грн. А якщо він на бойовому виконанні біля "передка", на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні – плюс ще 30 тис. Так у нього буде 50. Якщо він на "нулі", на рівні батальйону – то тоді він буде 120 тис. отримувати", - пояснив Резніков.

Він наголосив, що вважає рішення про скасування доплат у тилу обґрунтованим.

"Але, вибачте, ті, хто знаходяться в тилу і несуть службу, не ризикуючи нічим – стрілець буде отримувати 20 тис. грн. 30 тис. або 100 тим паче йому несправедливо платити.Не забуваймо про бюджет – війна тягнеться, пішов другий рік, у нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати і так далі. Тому це абсолютно чесно і справедливо, не тільки в Збройних силах, а в усьому спектру безпеки й оборони", - підсумував Резніков.