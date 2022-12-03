Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох букв, які дісталися росіянам від Херсона
Міністри оборони Олексій Резніков виклав фото на фоні залишків вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" у звільненій від росіян Чорнобаївці
Світлину Резніков оприлюднив у twitter.
"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!" - написав Резніков.
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