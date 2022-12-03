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Головна війна з Росією Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох букв, які дісталися росіянам від Херсона

Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох букв, які дісталися росіянам від Херсона

3 грудня, 2022 субота
14:35
війна з Росією Міністр оборони Олексій Резніков

Міністри оборони Олексій Резніков виклав фото на фоні залишків вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" у звільненій від росіян Чорнобаївці

Світлину Резніков оприлюднив у twitter

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!" - написав Резніков. 

 

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Херсон
Херсонщина
Олексій Резніков
деокупація України
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