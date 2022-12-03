Світлину Резніков оприлюднив у twitter.

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!" - написав Резніков.

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