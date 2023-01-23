Резніков залишається на посаді, а нардепи ініціюють законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі: комітет Ради провів засідання щодо скандалу по продуктах для ЗСУ
За результатами засідання комітету ВРУ щодо можливого зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових, Олексій Резніков залишається на посаді міністра оборони, а правоохоронці мають завершити розслідування
Про це повідомляють народний депутат Вадим Івченко та заступниця голови Комітету Мар’яна Безугла.
Безугла розповіла, що в ході засідання були представлені контракти по закупівлях, Резніков доповів та пояснив деталі, НАБУ, ДБР та СБУ розповіли про кримінальне провадження та хід розслідування.
Комітет прийняв рішення ознайомитися з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.
Також, комітет планує посилити контроль щодо інших напрямів оборонних закупівель, серед яких озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами.
- У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових ще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
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