Про це повідомляють народний депутат Вадим Івченко та заступниця голови Комітету Мар’яна Безугла.

Безугла розповіла, що в ході засідання були представлені контракти по закупівлях, Резніков доповів та пояснив деталі, НАБУ, ДБР та СБУ розповіли про кримінальне провадження та хід розслідування.

Комітет прийняв рішення ознайомитися з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.

Також, комітет планує посилити контроль щодо інших напрямів оборонних закупівель, серед яких озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових ще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

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