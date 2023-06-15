Про це пише "Голос Америки".

За словами Резнікова, захист Європи для України – це "не просто абстрактне поняття", до того ж країна вже відіграє роль східного флангу НАТО, "захищаючи демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії".

Також сподівається, що під час саміту у Вільнюсі блок чітко визначить, коли і як Україна може отримати повне членство в Альянсі.

"Ми вже досягли разючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний склад зброї та техніки. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували навчальні програми в країнах НАТО. Ми будемо зміцнювати таку співпрацю і надалі", - сказав міністр оборони України.

Резніков підтвердив прагнення досягти максимальної взаємосумісності з Альянсом за допомогою стандартів НАТО.

"Наша мета - виконати все, що знаходиться в компетенції Міністерства оборони і Збройних Сил України, побудувати всі практичні речі таким чином, щоб Вільнюс мав максимальний простір для прийняття необхідних політичних рішень на рівні глав держав", - додав міністр.

У четвер, 15 червня, Резніков візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням.

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що під час Вільнюського саміту країни-члени Альянсу знайдуть рішення щодо руху України.