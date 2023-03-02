Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Сьогодні приймав послів G7 і ЄС в Україні. Обговорили ситуацію на передовій та зміни в Міноборони. Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне Міноборони, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку Вільного світу", - написав Резніков.