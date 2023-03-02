Резніков зустрівся з представниками ЄС і G7: обговорили ситуацію на фронті та зміни в Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з послами країн Великої сімки та представниками ЄС
Про це Резніков повідомив у Twitter.
"Сьогодні приймав послів G7 і ЄС в Україні. Обговорили ситуацію на передовій та зміни в Міноборони. Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне Міноборони, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку Вільного світу", - написав Резніков.
- Раніше, 21 січня, видання Дзеркало тижня оприлюднило інформацію про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах.
- У Міноборони назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- У НАБУ заявили, що знали про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових.
- 24 січня Кабмін звільнив заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку
- 2 лютого суд обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави.
- 3 лютого Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, який фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.
- Для протидії корупції в Міноборони вирішили створити антикорупційну раду за участі представників громадськості.
- 8 лютого Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема запровадження механізму громадського контролю.
- До робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони долучилися представники 13 громадських організацій.
- Уряд призначив волонтера Віталія Дейнегу та експосла Андрія Шевченка заступниками міністра оборони.
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