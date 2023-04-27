Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі Еспресо.

За словами посадовиці, спершу в ПАРЄ відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей. Після цього депутати голосуватимуть за відповідну резолюцію.

"Усі політичні групи, з того, що я бачу, підтримують резолюцію. Тож є шанси, що вона пройде одноголосно. Уже закладена конструкція, яка нам згодиться у міжнародних судах в контексті доказування злочину геноциду проти українського народу". - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що викрадення дітей та переміщення етнічної групи на іншу територію є показниками, які відповідають критеріям за ст. 2 Конвенції про геноцид, яка була прийнята у 1948 році.

"Після прийняття резолюції ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб розслідувати злочин геноциду, а також до усіх країн, що підписали Римський статут.