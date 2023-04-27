Резолюція ПАРЄ щодо депортації дітей Росією стане у пригоді Україні для доведення у міжнародних судах фактів геноциду, - нардепка Кравчук
Сьогодні, 27 квітня, у ПАРЄ голосують за прийняття резолюції щодо викрадення і депортації Росією українських дітей. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду
Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі Еспресо.
За словами посадовиці, спершу в ПАРЄ відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей. Після цього депутати голосуватимуть за відповідну резолюцію.
"Усі політичні групи, з того, що я бачу, підтримують резолюцію. Тож є шанси, що вона пройде одноголосно. Уже закладена конструкція, яка нам згодиться у міжнародних судах в контексті доказування злочину геноциду проти українського народу". - сказала Кравчук.
Вона зазначила, що викрадення дітей та переміщення етнічної групи на іншу територію є показниками, які відповідають критеріям за ст. 2 Конвенції про геноцид, яка була прийнята у 1948 році.
"Після прийняття резолюції ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб розслідувати злочин геноциду, а також до усіх країн, що підписали Римський статут.
- 27 квітня в ПАРЄ відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей. Також в четвер будуть окремі дебати щодо ролі Росії в дестабілізації Молдови.
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