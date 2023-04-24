Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Сьогодні ПАРЄ затвердила термінові дебати по українському питанню, яке відбудеться у четвер 27 квітня. Зокрема, однією із головних тем дебатів буде викрадення Росією українських дітей. Оскільки, це жахливий воєнний злочин, який продовжується відбуватись. Також в четвер будуть окремі дебати щодо ролі Росії в дестабілізації Молдови", - повідомив Гончаренко.

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

Бразилія, яка є членом міждержавного союзу БРІКС, припустила ймовірність арешту Путіна.

А Угорщина не заарештовуватиме Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Будапешт уважає, що рішення про видачу ордера на арешт президента РФ сприятиме ескалації.

У міністерстві закордонних справ Угорщини вважають, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом", проте такі кроки не наближають закінчення війни в Україні.