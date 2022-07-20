Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою, - експерт Defense Express Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що у Рамштайні питання, які прискорюють перехід України у контрнаступ та розгром росіян будуть обговорюватися, але результат не буде оголошений на публіку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні обговорять механізм прискорення передачі танків, зброї, але публічно про це не оголосять. Сьогодні нас чекає така картина: вийде Ллойд Остін (міністр оборони США,- ред.) скаже, що передають на 700 млн доларів HIMARS, боєприпаси до них, військове обладнання, а потім виявиться, що у нас з’явились і французькі бронемашини, і польські танки. Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою. Ось побачимо нову техніку - це і буде результат Рамштайну", - підкреслив Киричевський.
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