Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні обговорять механізм прискорення передачі танків, зброї, але публічно про це не оголосять. Сьогодні нас чекає така картина: вийде Ллойд Остін (міністр оборони США,- ред.) скаже, що передають на 700 млн доларів HIMARS, боєприпаси до них, військове обладнання, а потім виявиться, що у нас з’явились і французькі бронемашини, і польські танки. Результат Рамштайну буде оголошений на полі бою. Ось побачимо нову техніку - це і буде результат Рамштайну", - підкреслив Киричевський.

13 липня Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що партнери зі США задоволені результатами використання українськими артилеристами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

15 липня Міністр оборони Олексій Резніков назвав "абсолютно реалістичним планом" деокупацію до кінця 2022 року захоплених Росією українських територій щонайменше до тих позицій, на яких сторони перебували напередодні повномасштабної війни.

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) розпочалася у середу, 20 липня Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





