РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Дивіться, якщо говорити з юридичної точки зору, питання перше: такої держави, як Радянський Союз вже не існує. Тобто АР Крим, ця територія, була визнана українською у 1991 році й потім, кілька років підряд, різні держави вже визнавали відновлення незалежності України", - зазначив він.

Читайте також: Як Росія зомбує українських дітей з ТОТ та чим це загрожує у майбутньому

Смолій додав, що де-факто і де-юре, якщо ми говоримо юридичними фактами, то опираємося на міжнародне визнання України 1991 року.

"Але ще раз кажу, Росія буде посилатися на що? На державу, якої вже не існує? Тобто тут виходить певний юридичний казус. Одна справа, якби на той момент існувала Росія, і теоретично Україна існувала в складі саме Росії, де-факто ми розуміємо, що Україна була в складі Росії, як соціалістична республіка, але де-юре Україна була в складі Радянського союзу, якого вже не існує. Тому тут Росія дійсно може маніпулювати ось цими певними фактами і певними надуманими юридичними нюансами, але з іншої сторони, якщо Росія маніпулює цими, нехай, історичними, фактами, чи придуманими ними юридичними фактами, ми взагалі можемо звернутися до історії ще початку XX ст., коли сучасна територія Криму взагалі не належала, в тому числі й Радянському Союзу, а до цього належала де-факто до Російської імперії, якої також не існує де-юре і де-факто", - сказав експерт.

Читайте також: Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ

Він зазначив, що тому, якщо говорити юридичними фактами, то це площина, через яку Росія намагається маніпулювати.

"Але насправді, я скажу так: маніпулюють вони цими фактами лише заради одного - затягнути максимально судовий процес", - наголосив він.