РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні на більш-менш спокійно, хоча позавчора там ворог намагався влаштовувати атаку, проте наші воїни одразу дали відсіч. Наразі поки тиша, але дійсно туди постійно підводять живу силу, підтягують техніку. Я думаю, що в якийсь момент там вони знову захочуть йти вперед, атакувати Куп'янськ", - зазначив він.

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Однак, Абрамичев наголосив, що всі українські сили готові до цього, тому він вважає, що нічого в російської армії не вийде.

"Ми ж бачимо, що вони тероризують місто й область ракетами, хоча було певне затишшя, але зараз вони активізувалися. Я думаю, що це свіжа партія вироблених ракет саме для Харківської області й саме ними вони стріляють", - прокоментував він.