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Головна Війна з Росією РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
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РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:41
Війна з Росією Російські військові

Депутат Харківської міськради Олег Абрамичев прокоментував ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, зазначивши, що російська армія може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні на більш-менш спокійно, хоча позавчора там ворог намагався влаштовувати атаку, проте наші воїни одразу дали відсіч. Наразі поки тиша, але дійсно туди постійно підводять живу силу, підтягують техніку. Я думаю, що в якийсь момент там вони знову захочуть йти вперед, атакувати Куп'янськ", - зазначив він.

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Однак, Абрамичев наголосив, що всі українські сили готові до цього, тому він вважає, що нічого в російської армії не вийде.

"Ми ж бачимо, що вони тероризують місто й область ракетами, хоча було певне затишшя, але зараз вони активізувалися. Я думаю, що це свіжа партія вироблених ракет саме для Харківської області й саме ними вони стріляють", - прокоментував він.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий сказав, що на Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу.
  • 30 вересня, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російська армія знову поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, але успіху не мала й зазнала втрат.
  • Нагадаємо, 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули 52 людини. Служба безпеки України шукає навідника.
  • 9 жовтня повідомлялося, що російські військові на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються компенсувати брак артилерії та наростити свої сили.
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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