РФ не готова до асиметричних способів ведення бойових дій з технологічним озброєнням, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що російська армія зменшила кількість кораблів споряджених "Калібрами", які перебували на бойовому чергуванні у Чорному морі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Комплексна атака повітряних й морських дронів вивела кілька бойових кораблів ЧФ РФ з ладу. Це показало, що Росія не готова до таких асиметричних способів ведення бойових дій за технологічним озброєнням. Хто та як зробив зразки цих дронів, зараз немає підтвердження", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, морські дрони мають довжину до 10 метрів.
"Вони можуть нести масу бойової частини до 100 кг та керуються за допомогою Starlink або інших керованих систем. Масова атака морськими дронами була новою яскравою сторінкою не лише в україно-російській війні, а в історії масового використання ударних БПЛА морського призначення", - зазначив Згурець.
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