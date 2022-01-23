РФ не ворог Європі: Прем'єр Баварії висловився проти відключення Росії від SWIFT та закриття "Північного потоку-2"

Про це Зьодер заявив у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, санкції проти Росії є малоефективними.

"Ніхто не може хотіти війни у ​​Європі. При цьому мають шануватись територіальна цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Але постійні нові загрози і дедалі жорсткіші санкції проти Росії не можуть бути рішенням. З одного боку, тому що санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, бо ці нові санкції часто-густо пошкодили б нам аналогічним чином", - сказав Зьодер.

Зокрема, він висловився проти відключення Росії від SWIFT.

"Наприклад, виключення Росії із фінансової системи SWIFT. Закриття балтійського газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії торкнулося б і нашої країни", - зазначив Зьодер.

Він назвав РФ складним партнером,а не ворогом Європи.

"Росія - це складний партнер, але не ворог Європі, а більшість німців хотіли б стабільних та мирних відносин з Москвою", - запевнив Зьодер.

Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.

Посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен викликали до МЗС через заяву командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха, що Крим ніколи не повернеться до складу України.

Невдовзі після цього Кай-Ахім Шенбах подав рапорт про відставку.

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