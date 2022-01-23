РФ не ворог Європі: Прем'єр Баварії висловився проти відключення Росії від SWIFT та закриття "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія не є ворогом Європи та висловився проти санкцій та закриття газопроводу "Північний потік-2"
Про це Зьодер заявив у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За його словами, санкції проти Росії є малоефективними.
"Ніхто не може хотіти війни у Європі. При цьому мають шануватись територіальна цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Але постійні нові загрози і дедалі жорсткіші санкції проти Росії не можуть бути рішенням. З одного боку, тому що санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, бо ці нові санкції часто-густо пошкодили б нам аналогічним чином", - сказав Зьодер.
Зокрема, він висловився проти відключення Росії від SWIFT.
"Наприклад, виключення Росії із фінансової системи SWIFT. Закриття балтійського газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії торкнулося б і нашої країни", - зазначив Зьодер.
Він назвав РФ складним партнером,а не ворогом Європи.
"Росія - це складний партнер, але не ворог Європі, а більшість німців хотіли б стабільних та мирних відносин з Москвою", - запевнив Зьодер.
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