РФ погрожує припинити співпрацю в космосі, якщо Захід не зніме санкції
Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пригрозив Заходу розірвати нормальні відносини у роботі на Міжнародній космічній станції (МКС) та над іншими спільними космічними проєктами, якщо з Росії не знімуть санкції за вторгнення в Україну
Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє Reuters.
Рогозін заявив, що мета санкцій Заходу - "вбити російську економіку і ввести наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна". Він додав, що "у них це не вийде, але наміри зрозумілі".
"Тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами на Міжнародній космічній станції (МКС) та іншими проєктами можливе лише за повного та беззастережного зняття незаконних санкцій", - написав голова Роскосмосу.
Він додав, що пропозиції Роскосмосу щодо того, коли припинити співпрацю над МКС з космічними агентствами США, Канади, ЄС та Японії, найближчим часом будуть донесені до російської влади. Раніше він заявляв, що санкції можуть "знищити" американсько-російське партнерство на МКС.
Європейське космічне агентство заявило минулого місяця, що призупиняє співпрацю з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars для пошуку ознак життя на поверхні Марса. Також британська супутникова компанія OneWeb заявила, що уклала контракт зі SpaceX Ілона Маска на відправку своїх супутників на орбіту. Це сталося після того, як 4 березня було скасовано запуск 36 супутників з російського космодрому Байконур в Казахстані через вимоги, висунуті Москвою в останню хвилину.
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