РФ потрібні ресурси, які перетворять натовп з автоматами на військо, - військовий експерт Катков
Головред Defense Express Олег Катков зазначив, що для РФ кількість особового складу ніколи не була проблемою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Усі мобілізаційні заходи впираються у підготовку та оснащення підрозділів. Керівництво Росії може мобілізувати хоч мільйон, але є питання: у чому вони будуть одягнені, що вони будуть їсти й головне, яке озброєння будуть мати?" - зауважив Катков.
За його словами, російська армія також має проблему з відповідною кількістю офіцерів та техніки.
"Де їм взяти таку кількість бойових машин, артилерії, танків та весь комплекс, який перетворює натовп з автоматами на військо. На цьому також наголошують і західні аналітики. Головне питання РФ - це можливість переварити російській мобілізаційній машині цю ораву, яку вони зараз набирають", - додав Катков.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Згодом указ з'явився на сайті Кремля.
- Пізніше стало відомо що один із пунктів наказу про мобілізацію засекречений.
- У закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей
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