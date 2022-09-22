Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Усі мобілізаційні заходи впираються у підготовку та оснащення підрозділів. Керівництво Росії може мобілізувати хоч мільйон, але є питання: у чому вони будуть одягнені, що вони будуть їсти й головне, яке озброєння будуть мати?" - зауважив Катков.

За його словами, російська армія також має проблему з відповідною кількістю офіцерів та техніки.

"Де їм взяти таку кількість бойових машин, артилерії, танків та весь комплекс, який перетворює натовп з автоматами на військо. На цьому також наголошують і західні аналітики. Головне питання РФ - це можливість переварити російській мобілізаційній машині цю ораву, яку вони зараз набирають", - додав Катков.

21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Згодом указ з'явився на сайті Кремля.

Пізніше стало відомо що один із пунктів наказу про мобілізацію засекречений.

У закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







