Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні - чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр", - пишуть у "Півдні".

В обідньому звіті в ОК повідомляли, що росіяни мають у наявності 30 крилатих ракет, але в вечірньому вже передали інформацію про 36 одиниць типу "Калібр".

У Чорному морі також маневрують три великих десантних кораблі.

Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

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