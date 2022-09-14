РФ різко збільшила кількість крилатих ракет у Чорному морі
У Чорному морі російськи агресор збільшив кількість крилатих ракет з 30 до 36 одиниць
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні - чотири надводних і один підводний носій ракет типу "Калібр", - пишуть у "Півдні".
В обідньому звіті в ОК повідомляли, що росіяни мають у наявності 30 крилатих ракет, але в вечірньому вже передали інформацію про 36 одиниць типу "Калібр".
У Чорному морі також маневрують три великих десантних кораблі.
- Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.
- На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.
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