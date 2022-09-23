РФ суттєво збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі. Підвищилась загроза ракетних ударів
Станом на кінець доби, 22 вересня, у росіян 28 одиниць крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Отже, загрози ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами-камікадзе, залишаються актуальними. Зважайте на сигнали повітряних тривог, дійте чітко та оперативно. Не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності та критичного мислення. Інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам. Не дозволяйте паніці та зневірі вас полонити", - пишуть у "Півдні".
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі маневрує вздовж південно-східного узбережжя Криму.
У наявності російського флоту 14 кораблів та катерів. Серед них 3 надводних і 1 підводний носій крилатих ракет "Калібр", що споряджені 28 одиницями.
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