Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Отже, загрози ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами-камікадзе, залишаються актуальними. Зважайте на сигнали повітряних тривог, дійте чітко та оперативно. Не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності та критичного мислення. Інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам. Не дозволяйте паніці та зневірі вас полонити", - пишуть у "Півдні".

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі маневрує вздовж південно-східного узбережжя Криму.

У наявності російського флоту 14 кораблів та катерів. Серед них 3 надводних і 1 підводний носій крилатих ракет "Калібр", що споряджені 28 одиницями.

22 вересня повідомлялось, що на Херсонському напрямку зневірені російська війська продовжують створювати понтонні переправи через Дніпро, по яких влучно б'є артилерія ЗСУ.

Колона російської військової техніки потрапила під український обстріл, коли проходила через Каховський міст.

У Миколаївській області узбережжя Куцурубської громади постраждало через російський обстріл з РСЗВ "Смерч".