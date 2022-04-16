РФ тягне на війну "музейні екземпляри" 60-х років, - Арестович про техніку, яку рашисти стягують з усієї Росії
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в ворогів почалися серйозні проблеми з технікою і вони почали розконсервовувати зразки, які вже давно стоять в музеях
Про це він сказав в ефірі "ФейгинLIVE".
"Почали помічати техніку БТР-60 та Град-1. Це техніка 60-х років. Повитягали з музеїв. Більше такого ніде немає. У них проблеми з технікою", - сказав Арестович і додав, що "вони погрожували стерти весь світ, а везуть мотлох, на який навіть шкода витрачати наші дрони-камікадзе".
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