РФ тягне на війну "музейні екземпляри" 60-х років, - Арестович про техніку, яку рашисти стягують з усієї Росії

Про це він сказав в ефірі "ФейгинLIVE".

"Почали помічати техніку БТР-60 та Град-1. Це техніка 60-х років. Повитягали з музеїв. Більше такого ніде немає. У них проблеми з технікою", - сказав Арестович і додав, що "вони погрожували стерти весь світ, а везуть мотлох, на який навіть шкода витрачати наші дрони-камікадзе".

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