Про це повідомляє The New York Times.

За словами високопосадовців США, Україна протягом кількох тижнів заявляла бажання отримати від Вашингтона протикорабельні ракети та інше озброєння берегової оборони, щоб відкрити новий фронт боротьби проти російського вторгнення.



Сполучені Штати додали озброєння для берегової оборони до пакету вартістю 800 мільйонів доларів, оголошеного цього тижня. Окрім цього, чиновники Пентагону попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати Україні або американським союзникам.

Зважаючи на ураження російського військового корабля "Москва" українськими ракетами "Нептун", окупанти прибрали свої кораблі подалі від узбережжя, а це ускладнить десант російських окупаційних військ на Одесу. За словами американських чиновників, стримування десанту є важливою метою для України і саме воно диктувало конкретний запит про збільшення кількості озброєнь для берегової оборони.

"Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим обмеженішою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста. Це може ускладнити деякі гарматні та ракетні атаки на Україну", - резюмували у виданні.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

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