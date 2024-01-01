РФ утримує в Чорному морі три ракетоносії, загальний залп – до 24 "калібрів"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп сягає до 24 ракет.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але він не є носієм "калібрів".

У Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп сягає до 16 ракет.

Фото: t.me/ukrainian_navy

Раніше у Генштабі пояснили, що РФ має технічні можливості запускати ракети з акваторії Середземного моря, але не робить цього через необхідність заходу кораблів у внутрішні води інших країн та у зв'язку з прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.