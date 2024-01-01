РФ утримує в Чорному морі три ракетоносії, загальний залп – до 24 "калібрів"
Станом на 1 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 5 російських кораблів, серед них три носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп сягає до 24 ракет.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але він не є носієм "калібрів".
У Середземному морі перебувають три російські кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп сягає до 16 ракет.
Фото: t.me/ukrainian_navy
Раніше у Генштабі пояснили, що РФ має технічні можливості запускати ракети з акваторії Середземного моря, але не робить цього через необхідність заходу кораблів у внутрішні води інших країн та у зв'язку з прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 30 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували дев'ять ворожих кораблів, з них три ракетоносії із 16 "калібрами".
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