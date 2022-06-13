РФ вбила шестирічного хлопчика у Лисичанську, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів - саме на Донбасі, в Луганській області. Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, - небезпечний ворог для Російської Федерації", - зазначив президент.