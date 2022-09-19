Про існування цих документів телеграм-каналу "Можем об’яснить" розповів засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Йдеться про договори Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ з "ЛНР" і "ДНР" про міждержавне співробітництво, за якими Росія виплачує "виправній системі" на цих територіях гроші за ув'язнених, які прибули. З цих коштів можуть оплачуватись проживання та "робота" найманців, які переправляються в невизнані республіки, де формально продовжують відбувати покарання.

"Одне з джерел Gulagu.net нам про це повідомило. Проте у відкритому доступі ці документи не опубліковані", - уточнює Осєчкін.

За його словами, перед відправкою на фронт ув'язнені підписують документ про ознайомлення з цією угодою. Крім того, зеки підписують папери, що дозволяють російській владі за необхідності оголосити їх втікачами (це необхідно у разі загибелі на фронті). А також — клопотання про переведення до ФСВП Ростовської області. Місцеві виправні установи використовуються як перевалочна база – там ув'язненим виправляють документи, розповів правозахисник.

ФСВП і не приховує свою співпрацю з "колегами" з "ЛНР" та "ДНР". У червні представники відомства провели зустріч з "керівництвом" Державної служби виконання покарань у Донецьку. Пізніше вони підписали меморандум про взаєморозуміння.

Влада може використовувати й інше "законне обґрунтування" для переміщення ув'язнених: за даними "Соти", його "оформляється як етапування для слідчих дій по лінії слідчого комітету та ФСБ, чиї співробітники зараз працюють на контрольованих Росією територіях України".

За даними голови фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, представники "Групи Вагнера" змогли вже завербувати щонайменше 3000 зеків.

І це є незаконно. Як пояснюють у Правозахисній раді Петербурга, звільнити ув'язненого, який не відбув термін покарання, можливо лише з трьох підстав: помилування, амністія, умовно-дострокове звільнення.

Наприкінці серпня вже повідомлялося, що Пригожин в колоніях вербує нових вагнерівців: обіцяє війну "на роки" та мутації в разі ядерної війни.

ЗМІ розповіли, як власник ПВК "Вагнера" Пригожин вербує в колоніях РФ: "Насамперед цікавлять вбивці та розбійники". Правозахисники розповідають, що у ряди вагнерівців потрапив канібал та сформовано окремий загін ґвалтівників.

15 вересня з'явилося відео виступу Пригожина перед в'язнями з метою залучення їх у ПВК, після якого Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну

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