РФ скористалася наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму, - Маляр
Окупанти після підриву Каховської ГЕС посилили репресії проти українців, вимагали хабарі за виїзд, знищували документи та майно. Водночас розповідали про успішну "евакуацію"
Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями", - написала Маляр.
Заступниця міністра оборони України розповіла, що ворог встановив жорсткі перевірки на блокпостах і за виїзд змушували платити значні суми, а також віддавати цінні речі й коштовності, виявлені під час обшуків.
Російські окупанти конфісковували, знищували українські документи мирних жителів і викрадали майно з покинутих домівок.
"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - додала Маляр.
Також ворог забороняв роботу волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу постраждалим.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- Станом на 8 червня окупаційна адміністрація не евакуювала людей із затоплених на 90% Олешок та не дозволяє жителям самостійно залишити місто.
- За даними Херсонської ОВА, вдень 11 червня в Олешківській громаді було підтверджено 8 загиблих. Але це тільки ті, про кого вдалося дізнатися.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти ізолювали Олешки Херсонської області, які затопило через підрив Каховської ГЕС. Тільки мешканці з російським паспортом можуть евакуюватися.
- 14 червня віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков заявив, що постраждалим унаслідок затоплення громадам потрібно зафіксувати збитки для отримання Україною репарацій від Росії за шкоду від підриву Каховської ГЕС.
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