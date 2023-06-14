Про це інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями", - написала Маляр.

Заступниця міністра оборони України розповіла, що ворог встановив жорсткі перевірки на блокпостах і за виїзд змушували платити значні суми, а також віддавати цінні речі й коштовності, виявлені під час обшуків.

Російські окупанти конфісковували, знищували українські документи мирних жителів і викрадали майно з покинутих домівок.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - додала Маляр.

Також ворог забороняв роботу волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу постраждалим.