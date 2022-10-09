Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Безумовно у будь-якому випадку точка неповернення пройдена. Росія стоїть фактично на траєкторії руйнації. Це не відбудеться через тиждень, але я думаю, що впродовж року ці процеси пришвидшаться. Всі бачать, що РФ не здатна виконувати зобов'язання по цьому клубу диктаторів. Ми бачили це в Казахстані, а зараз побачили завдяки зустрічі, яка відбулася в Празі між вірменами та азербайджанцями. Є більш потужні й надійні сили на континенті, які власне перебирають оці кроки та відтискають РФ", - сказав Олександр Хара.

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики вважає, що Росія втратила свій вплив у країнах Середньої Азії і до того ж Китай набирає обертів і може зайняти її місце.

"Я не кажу про європейську частину, тобто Молдова, зрозуміло, частково окупована РФ, я не кажу про Грузію, там теж все зрозуміло. Південний Кавказ – точно розуміє, що є вікно можливості викинути звідти Росію і вирішити нарешті цей конфлікт, який 30 років там точиться. Я думаю, що для країн Середньої Азії те ж саме, вони розуміють, що Росія є слабким гравцем, вона була потужна лише на вигляд, ну і там же прийнято, якщо вони бачать слабину, то того можна списувати. А Китай є такою силою, яка набирає обертів. З ним рахуються і безумовно, що він заповнює ці прогалини, які залишає РФ", - зауважив Олександр Хара.

Дипломат переконаний, що країни, які входили колись у склад Радянського Союзу, будуть цуратися того, що мали відносини з Росією.

"Я думаю, що скоро й інші країни будуть назви "пострадянські країни" цуратися і того, що мали такі відносини з РФ, але безумовно, що певний час ще Росія буде відігравати певну роль. Це є конвульсії, конвульсії Російської імперії. Безумовно, що вона здатна ще чинити шкоду, але серйозні шкоди, серйозно відхопити щось у Казахстану, то ні, ці часи вже пройшли", - додав він.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".

Голова МЗС Китаю Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

1 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван цілком імовірно може вийти з Організації договору з колективної безпеки.

Посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського.

У Киргизстані скасували військові навчання ОДКБ "Непорушне братство", які мали відбутися з 10 по 14 жовтня.

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