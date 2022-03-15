РФ вже випустила понад 900 ракет по території України, - Пентагон
З початку повномасштабного вторгнення армія РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні
Про це заявив представник Пентагону, передає ЄП з посиланням на CNN.
Він додав, на 20-й днів війни обидві армії мають у розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.
США оцінюють, що війська РФ досягли обмеженого або відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей.
За оцінками Пентагону, російські війська все ще знаходяться приблизно за 15-20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20-30 кілометрів на схід від Києва.
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