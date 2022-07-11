РФ взяла "павзу", адже ЗСУ знищили склади боєприпасів у тилу - росіянам немає чим воювати, - військовий експерт Притула
Полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, що країна-агресорка Росія взяла оперативну "павзу", адже ЗСУ знищили багато складів боєприпасів у тилу, тому росіянам немає чим воювати
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Оперативна павза, як то назвали росіяни, - це не жест доброї волі, а вимушена дія, адже Збройні сили України розгромили склади тилового забезпечення російських військ. Окупантам просто стало нічим стріляти, а всі їхні машини перетворилися на брухт. Росіяни не мають боєприпасів та пального", - зазначив Притула.
Військовий експерт пояснив, що наразі російські загарбники використовують ті боєприпаси, які вони мають, а коли вони закінчаться, наступати не буде змоги.
"Росіяни продовжують бойові дії, продовжують наступати, але зброя залишилася лише та, яка є на передку. Далі в них виникає вимушена оперативна павза, щоб перебудувати ланцюжки постачання снарядів. Для нас це добре, адже окупанти використовують залишки озброєння, а далі в них виникає оперативна павза, до якої примусили їх Збройні сили України", - зауважив Михайло Притула.
- 7 липня у результаті "хлопків" окупанти позбулися великої кількості боєприпасів та пального.
- За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
- 9 липня військовослужбовець ЗСУ Анатолій Козловський заявив, що якби ЗСУ мали ракети дальністю враження до 300 км, країна-агресорка Росія перейшла б до оборони.
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