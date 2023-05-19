РФ збільшила кількість підтверджень щодо українських військовополонених через Червоний Хрест, - Коордштаб
Родини військовополонених 503-го батальйону морської піхоти зустрілися в Координаційному штабі. Рідних цікавила робота з пошуку й повернення захисників
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Секретар Робочої групи Богдан Охріменко пояснив, що безпосередньо військова частина 503-го батальйону морської піхоти не має стосунку до роботи штабу.
"Нам достатньо тієї інформації, яку надають частини та рідні. Ми шукаємо кожного зниклого як живого – поки не знаходимо людину чи тіло. Якщо людина гине, вона зазвичай залишається на локації – на місці загибелі. Тоді підключається Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", – розповів Охріменко.
Коордштаб проводить репатріацію й обміни тілами, утім, про багатьох повернених, не було жодної інформації.
"Але вони знайшлися живими в полоні. Відомості, які надає частина, лягають в основу нашої роботи з пошуку. На щастя, є багато випадків, коли побратими думають, що людина загинула, а вона потім знаходиться в полоні", - додав секретар.
Щодо обговорення обміну "всіх на всіх" Охріменко сказав: "Сьогодні він більш реальний, ніж, наприклад, три місяці тому. Це залежить і від успіхів контрнаступу та поповнення нашого обмінного фонду".
Водночас збільшилася кількість підтверджень полону Росією через Міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Теперішній МКЧХ значно ефективніший, ніж на початку широкомасштабного вторгнення. Роль Червоного Хреста дуже важлива", – зауважив представник Штабу.
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