РФ знову застосувала хімічну зброю на Донеччині
Війська РФ вкотре використали проти українських Сил оборони боєприпас із забороненою хімічною речовиною типу К-51
Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 4 квітня, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.
За його даними, інцидент стався у Ясинуватському районі Донецької області.
"Було зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасу з хімічною речовиною у районі Водяного. Швидше за все, це боєприпас К-51 із хлорпікрином", - розповів спікер.
За словами Дмитрашковського, це зовсім не перший випадок скидання противником вказаного боєприпасу з безпілотних літальних апаратів.
"Минулого тижня росіяни застосовували його за наростаючим: два, чотири, шість разів. На цьому тижні це перший зафіксований випадок скидання боєприпасу з БПЛА. Внаслідок його дії військові тимчасово не здатні вести бойові дії", - заявив Дмитрашковський.
Довідка
Застосування хімічної зброї проти живої сили ворога заборонене Гаазькою конвенцією (ст.23).
К-51 - ручна аерозольна граната зі сльозогінним газом нелетальної дії. Розроблена наприкінці 1970-х років у СРСР. Ворог, що потрапив у аерозольну хмару без протигазу, не може чинити опір і вести вогонь. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.
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