Рідкісний трофей. Київські тероборонівці знищили на Харківщині самохідну реактивну установку розмінування
Російську самохідну реактивну установку розмінування, яку "вполювали" українські воїни, називають Змієм Гориничем
Про це повідомляють на Facebook-сторінці 112 Бригади територіальної оборони міста Києва.
"Рідкісний трофей! Ювелірна робота! Так буде з усіма окупантами! Не сховаєтеся! Усіх поховаємо в благодатній українській землі! Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Установку УР-77 використовують для розмінування протитанкових мінних полів.
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