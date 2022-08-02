Про це повідомляють на Facebook-сторінці 112 Бригади територіальної оборони міста Києва.

"Рідкісний трофей! Ювелірна робота! Так буде з усіма окупантами! Не сховаєтеся! Усіх поховаємо в благодатній українській землі! Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Установку УР-77 використовують для розмінування протитанкових мінних полів.

На Херсонщину перекидають російських десантників.

За добу 2 серпня на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів.

На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою підірвали власний потяг

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