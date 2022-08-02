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Головна війна з Росією Рідкісний трофей. Київські тероборонівці знищили на Харківщині самохідну реактивну установку розмінування

Рідкісний трофей. Київські тероборонівці знищили на Харківщині самохідну реактивну установку розмінування

2 серпня, 2022 вiвторок
23:49
війна з Росією УР-77

Російську самохідну реактивну установку розмінування, яку "вполювали" українські воїни, називають Змієм Гориничем

Про це повідомляють на Facebook-сторінці 112 Бригади територіальної оборони міста Києва.

"Рідкісний трофей! Ювелірна робота! Так буде з усіма окупантами! Не сховаєтеся! Усіх поховаємо в благодатній українській землі! Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Установку УР-77 використовують для розмінування протитанкових мінних полів.

  • На Херсонщину перекидають російських десантників.
  • За добу 2 серпня на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів.
  • На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою підірвали власний потяг

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