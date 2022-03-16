Ринок може втратити 3 млн барелів на добу російської нафти, - Міжнародне енергетичне агентство

Про це повідомляє Reuters.



Згідно зі звітом паризького контролюючого органу, санкції та небажання покупців купувати російську нафту підвищують ціни на нафту таким чином, що це вдарить по особистим бюджетам, підвищить інфляцію і підірве економічне відновлення.



"Очікується, що зростання цін на енергоносії та інші сировинні товари, а також фінансові та нафтові санкції проти Росії призведуть до зниження світового ВВП та попиту на нафту", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що станом на 15 березня ціни на нафту впали до 100 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту.