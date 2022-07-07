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Робити торги на використання своїх вагонів для перевезення зерна на експорт - це мародерство з боку Укрзалізниці, - експерт з агробізнесу Сластьон

7 липня, 2022 четвер
13:08
Економіка зерно вагон елеватор

Роман Сластьон, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, розповів, що динаміка перевезень зернових на експорт по Укрзалізниці за останні місяці дуже несуттєва, фактично застрягли на рівні 700 тисяч тонн щомісячно по експорту залізницею, але при цьому ставки та вартість зростають шаленими темпами

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Роман Сластьон зазначив, що проблеми логістики є ключовими. Всі світові та українські лідери говорять про зменшення продовольчої кризи у світі та про порятунок аграрної галузі в Україні, експорт з якої складав понад 70% від вирощених сільгоспкультур.

"І зараз маємо величезні залишки зерна на складах, а ще будуть великі запаси зернових з нового врожаю. Фактично, той експорт, який ми сформуємо, нам при нинішніх темпах вивозити наступні три роки. І це створює питання для фермерів: чи потрібно сіяти далі, якщо ми цей врожай будемо вивозити три роки", - пояснив експерт.

Гендиректор УКАБ підкреслив, що проблема у тому, яким чином ми можемо вивозити, бо зараз морські порти заблоковані, але є надії на залізницю, на автоперевезення та річкові порти Дунаю.

"Так от, динаміка по Укрзалізниці за останні місяці дуже не суттєва, фактично застрягли на рівні 700 тисяч тонн щомісячно по експорту залізницею, але при цьому ставки та вартість зростають шаленими темпами. Ми можемо говорити про скандальне рішення по підвищенню тарифів на 70% - це удар по аграрному бізнесу. Інший момент, що крім вартості тарифів на перевезення, тобто на використання локомотивів та інфраструктури, є ще одна дуже важлива складова – це використання вагонів. Укрзалізниця, як найбільший власник вагонів, розпочала у червні не дуже гарну практику проведення аукціонів, торгів на дефіцит логістики, щоб вивозити зерно. Тобто це змога використовувати вагони Укрзалізниці для перевезення зерна на експорт. 6 липня був проведений аукціон, де ставка зросла у дев'ять з половиною разів, з 2 000 гривень за добу до 20 500 гривень, це максимальна ставка, яка була для експорту. Фактично, люди стають у чергу, щоб рятуватися та виживати, і на цьому фоні це певне мародерство з боку залізниці робити торги на "квиток виживання". Тому, що при такій вартості виходить, що використання вагонів в обороті на 10 днів складає 3 000 гривень на тонні, такої вартості зараз немає, навіть, у сільгоспвиробника на місті, де він отримує 2 500-3000 гривень на тонну, а вагонна складова коштує 3000 гривень для експорту", - зауважив Сластьон.

  • 4 червня у Мінагрополітики повідомили, що від лютого Україна змогла експортувати лише 4 млн тонн зерна, ще 18 – чекають на елеваторах
  • 25 червня у Румунії заявили, що не будуть транспортувати українське зерно, коли зберуть власний урожай
  • На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі
  • 30 чернвя міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що літаки Rivet Joint або P8 Poseidon зможуть патрулювати райони Чорного моря, якщо буде укладену угоду про вивезення українського зерна
  • 1 липня голови МЗС України й Туреччини Дмитро Кулеба й Мевлют Чавушоглу обговорили розблокування експорту українського зерна та крадіжку його Росією

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Україна
Укрзалізниця
зерно
експорт зерна
війна з Росією
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