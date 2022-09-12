Про це в ефірі Еспресо сказала керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

"Було написано, створено і підписано листа до Генсека ООН, щоб вони виконали нагляд по дотриманню Женевської конвенції, яка цинічно порушується нашим ворогом. Ми маємо понад 10 пунктів, які порушені. В цьому листі ми звернулися щодо прискорення процесу екстракції полонених і знайти третю країну, яка б могла їх прийняти", - розповіла вона

За словами Толкачової, також звернулись, щоб можна було передати теплі речі.

"Є інформація, що у них нормальні теплі речі відсутні і умови не дуже належні. Переповнені камери і медична допомога надається номінально. Ми зібрали 5 тис. підписів під листом. Ми маємо дуже велику надію на ООН", - підсумувала керівниця патронатної служби полку.

Процедура екстракції - це процес виведення особового складу будь-якої армії в район, контрольований дружніми силами. У випадку з бійцями гарнізону "Маріуполь" Україна пропонує вивезти полонених у третю країну без можливості повернення до країни до кінця війни.