Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри

Про це повідомляє The Straits Times.

За словами Роналду, він гарантовано хоче зіграти Євро-2024, коли йому буде 39 років.

"Спочатку я хочу зіграти на Євро наступного сезону. Важливо дивитися на короткострокові та середньострокові цілі. Подивимось, як воно буде", - сказав Роналду.

Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента. Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складає більше ніж 200 млн євро на рік.

"Аль-Наср" зайняв друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Переможцем став "Аль-Іттіхад".

38-річний Роналду провів 19 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 2 асисти.