Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду відповів на запитання, чи планує він зіграти на ЧС-2026
Про це повідомляє The Straits Times.
За словами Роналду, він гарантовано хоче зіграти Євро-2024, коли йому буде 39 років.
"Спочатку я хочу зіграти на Євро наступного сезону. Важливо дивитися на короткострокові та середньострокові цілі. Подивимось, як воно буде", - сказав Роналду.
Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента. Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складає більше ніж 200 млн євро на рік.
"Аль-Наср" зайняв друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Переможцем став "Аль-Іттіхад".
38-річний Роналду провів 19 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 2 асисти.
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