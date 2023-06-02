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Роналду відповів на запитання про своє майбутнє

2 червня, 2023 п'ятниця
00:58
Спорт Кріштіану Роналду

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду сказав, що залишиться в команді зі Саудівської Аравії

Про це повідомляє видання Renascenca.

"Я щасливий. Я хочу залишитись тут, і я залишусь. На мою думку, якщо вони продовжать ту роботу, яку хочуть зробити, то в наступні 5 років Саудівська ліга може увійти в топ-5 у світі", - сказав Роналду.

Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента. Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складає більше ніж 200 млн євро на рік.

"Аль-Наср" зайняв друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Переможцем став "Аль-Іттіхад".

38-річний Роналду провів 19 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 2 асисти.

футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
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