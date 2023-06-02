Роналду відповів на запитання про своє майбутнє
Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду сказав, що залишиться в команді зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє видання Renascenca.
"Я щасливий. Я хочу залишитись тут, і я залишусь. На мою думку, якщо вони продовжать ту роботу, яку хочуть зробити, то в наступні 5 років Саудівська ліга може увійти в топ-5 у світі", - сказав Роналду.
Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента. Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складає більше ніж 200 млн євро на рік.
"Аль-Наср" зайняв друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Переможцем став "Аль-Іттіхад".
38-річний Роналду провів 19 матчів, забив 14 м'ячів і віддав 2 асисти.
- Роналду не потрапив у рейтинг 50 найкращих футболістів 2022 року від The Guardian.
- 3 лютого Кріштіану Роналду відзначився дебютним голом за арабський "Аль-Наср".
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