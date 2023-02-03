Роналду забив дебютний гол за "Аль-Наср"
Нападник Кріштіану Роналду відзначився дебютним голом за арабський "Аль-Наср"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 3 лютого, у 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" зіграв внічию проти "Аль-Фатеха" - 2:2.
На 93-й хвилині Кріштіану Роналду реалізував пенальті та врятував для "Аль-Насра" нічию. Це третій матч Роналду за "Аль-Наср", до цього у нього не було результативних дій.
Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента.
Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складе 200 млн євро на рік.
37-річний форвард раніше також виступав за португальський "Спортинг", іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".
- 30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Насра".
- Роналду не потрапив у рейтинг 50 найкращих футболістів 2022 року від The Guardian.
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