Роналду забив дебютний гол за "Аль-Наср"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 3 лютого, у 15-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" зіграв внічию проти "Аль-Фатеха" - 2:2.

На 93-й хвилині Кріштіану Роналду реалізував пенальті та врятував для "Аль-Насра" нічию. Це третій матч Роналду за "Аль-Наср", до цього у нього не було результативних дій.

Наприкінці 2022 року форвард перейшов до Саудівської Аравії з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента.

Роналду підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складе 200 млн євро на рік.

37-річний форвард раніше також виступав за португальський "Спортинг", іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".