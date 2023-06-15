Про це повідомляють російські телеграм-канали Авіаторщина та SHOT.

Вони зазначають, що наприкінці квітня в інформаційних системах Росавіації ФСБ через спеціальне обладнання виявила вірус, який передавав дані російської авіаційної аґенції на сервери в США. Як розповіло джерело, цей вірус доставили на флешці через приймальню керівника Росавіації Олександра Нерадько.

У зломі системи підозрюють ексспівробітницю Росавіації з українським громадянством. Попередньо вона спеціально впровадила вірус через робочий комп'ютер, він завалив систему і привів до втрати багатьох гігабайт найважливішої інформації. Після цифрової диверсії підозрювана виїхала із Росії.

Видання SHOT розповіло про подробиці справи.

Воно зазначає, що на початку минулого року, за 2 місяці до обвалення серверів, у Росавіацію на рядову посаду в Управління з цифровізації влаштовується молода дівчина. Вона не проходить жодних серйозних перевірок, документи по ній не надсилають "куди треба". Нова співробітниця – "просто працює". Головою Управління тоді була Алла Сясіна.

Через 2 місяці наприкінці березня Єва раптово пише заяву про звільнення за власним бажанням. Через кілька днів (26 березня) руйнуються сервери Росавіації. Силовики починають перевірку та з'ясовують, що громадянство у цієї дівчини подвійне (РФ та Україна), а після звільнення вона поїхала до Білорусі, де її слід втрачається.

Паралельно з цим на тлі гучного скандалу заяву про звільнення пише і голова Управління Росавіації з цифровізації Алла Сясіна.

Внаслідок злому системи Росавіації довелося тимчасово переходити в паперовий режим і намагатися відновлювати дані (деякі видалені безповоротно).

Росавіація 15 червня у своєму телеграм-каналі назвала "убогою фантазією" публікації про знайдений вірус, який передає дані агентства на сервери в США.

"Розцінюємо подібні публікації як спробу дискредитувати роботу Росавіації та її керівництво. Мабуть, комусь не подобається, що з моменту оголошення санкцій Росавіація послідовно проводить роботу, спрямовану на те, щоб повітряний транспорт працював стійко, безпечно та в повному обсязі забезпечував потреби країни у перевезенні пасажирів та вантажів повітрям", — заявив керівник Росавіації Олександр Нерадько.