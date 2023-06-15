Росавіація майже півтора року розслідує масштабну кібератаку: джерела стверджують, що вірус у систему внесла українка
У Росавіації зникли гігабайти даних, а інформацію передавали США: через понад рік в занесенні вірусу підозрюють українку
Про це повідомляють російські телеграм-канали Авіаторщина та SHOT.
Вони зазначають, що наприкінці квітня в інформаційних системах Росавіації ФСБ через спеціальне обладнання виявила вірус, який передавав дані російської авіаційної аґенції на сервери в США. Як розповіло джерело, цей вірус доставили на флешці через приймальню керівника Росавіації Олександра Нерадько.
У зломі системи підозрюють ексспівробітницю Росавіації з українським громадянством. Попередньо вона спеціально впровадила вірус через робочий комп'ютер, він завалив систему і привів до втрати багатьох гігабайт найважливішої інформації. Після цифрової диверсії підозрювана виїхала із Росії.
Видання SHOT розповіло про подробиці справи.
Воно зазначає, що на початку минулого року, за 2 місяці до обвалення серверів, у Росавіацію на рядову посаду в Управління з цифровізації влаштовується молода дівчина. Вона не проходить жодних серйозних перевірок, документи по ній не надсилають "куди треба". Нова співробітниця – "просто працює". Головою Управління тоді була Алла Сясіна.
Через 2 місяці наприкінці березня Єва раптово пише заяву про звільнення за власним бажанням. Через кілька днів (26 березня) руйнуються сервери Росавіації. Силовики починають перевірку та з'ясовують, що громадянство у цієї дівчини подвійне (РФ та Україна), а після звільнення вона поїхала до Білорусі, де її слід втрачається.
Паралельно з цим на тлі гучного скандалу заяву про звільнення пише і голова Управління Росавіації з цифровізації Алла Сясіна.
Внаслідок злому системи Росавіації довелося тимчасово переходити в паперовий режим і намагатися відновлювати дані (деякі видалені безповоротно).
Росавіація 15 червня у своєму телеграм-каналі назвала "убогою фантазією" публікації про знайдений вірус, який передає дані агентства на сервери в США.
"Розцінюємо подібні публікації як спробу дискредитувати роботу Росавіації та її керівництво. Мабуть, комусь не подобається, що з моменту оголошення санкцій Росавіація послідовно проводить роботу, спрямовану на те, щоб повітряний транспорт працював стійко, безпечно та в повному обсязі забезпечував потреби країни у перевезенні пасажирів та вантажів повітрям", — заявив керівник Росавіації Олександр Нерадько.
- Нагадаємо, у кінці березня минулого року стало відомо про атаку на систему Росавіації, у результаті чого увесь документообіг тимчасово перейшов у паперовий формат і було втрачено великий масив інформації. Сумарно було знищено приблизно 65 терабайтів даних: "Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз триває пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу, видалено систему державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 роки".
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