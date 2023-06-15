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Росавіація майже півтора року розслідує масштабну кібератаку: джерела стверджують, що вірус у систему внесла українка

15 червня, 2023 четвер
20:28
Війна з Росією Росавіація

У Росавіації зникли гігабайти даних, а інформацію передавали США: через понад рік в занесенні вірусу підозрюють українку

Про це повідомляють російські телеграм-канали Авіаторщина та SHOT.

Вони зазначають, що наприкінці квітня в інформаційних системах Росавіації ФСБ через спеціальне обладнання виявила вірус, який передавав дані російської авіаційної аґенції на сервери в США. Як розповіло джерело, цей вірус доставили на флешці через приймальню керівника Росавіації Олександра Нерадько.

У зломі системи підозрюють ексспівробітницю Росавіації з українським громадянством. Попередньо вона спеціально впровадила вірус через робочий комп'ютер, він завалив систему і привів до втрати багатьох гігабайт найважливішої інформації. Після цифрової диверсії підозрювана виїхала із Росії.

Видання SHOT розповіло про подробиці справи.

Воно зазначає, що на початку минулого року, за 2 місяці до обвалення серверів, у Росавіацію на рядову посаду в Управління з цифровізації влаштовується молода дівчина. Вона не проходить жодних серйозних перевірок, документи по ній не надсилають "куди треба". Нова співробітниця – "просто працює". Головою Управління тоді була Алла Сясіна.

Через 2 місяці наприкінці березня Єва раптово пише заяву про звільнення за власним бажанням. Через кілька днів (26 березня) руйнуються сервери Росавіації. Силовики починають перевірку та з'ясовують, що громадянство у цієї дівчини подвійне (РФ та Україна), а після звільнення вона поїхала до Білорусі, де її слід втрачається.

Паралельно з цим на тлі гучного скандалу заяву про звільнення пише і голова Управління Росавіації з цифровізації Алла Сясіна.

Внаслідок злому системи Росавіації довелося тимчасово переходити в паперовий режим  і намагатися відновлювати дані (деякі видалені безповоротно).

Росавіація 15 червня у своєму телеграм-каналі назвала "убогою фантазією" публікації про знайдений вірус, який передає дані агентства на сервери в США.

"Розцінюємо подібні публікації як спробу дискредитувати роботу Росавіації та її керівництво. Мабуть, комусь не подобається, що з моменту оголошення санкцій Росавіація послідовно проводить роботу, спрямовану на те, щоб повітряний транспорт працював стійко, безпечно та в повному обсязі забезпечував потреби країни у перевезенні пасажирів та вантажів повітрям", — заявив керівник Росавіації Олександр Нерадько.

  • Нагадаємо, у кінці березня минулого року стало відомо про атаку на систему Росавіації, у результаті чого увесь документообіг тимчасово перейшов у паперовий формат і було втрачено великий масив інформації. Сумарно було знищено приблизно 65 терабайтів даних: "Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз триває пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу, видалено систему державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 роки".
транспорт
Технології
кібератаки
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