Росії не вистачить військових сил, щоб здійснити наступ на територію України з Білорусі, - Резніков

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику", - зауважив Резніков.

Міністр пояснив, що Україна уважно слідкує за російсько-білоруськими навчаннями. Інформація про них надходить і з даних розвідки, і з відкритих джерел. І вони, за словами Резнікова, свідчать про те, що наступ РФ на територію України з боку білоруського кордону малоймовірний.

"Я впевнено вам кажу: станом на сьогодні концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - заявив міністр.

Також Резніков додав, що відомості про ці навчання та кількість російських військ, які має Україна, повністю сходяться з даними партнерів - США, Великої Британії та країн НАТО.

Нагадаємо, 2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах. Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни.

Також у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.



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