English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія буде влаштовувати провокації, аби розхитувати санкційний тиск світу, - дипломат Хара
Ексклюзив

Росія буде влаштовувати провокації, аби розхитувати санкційний тиск світу, - дипломат Хара

25 липня, 2022 понедiлок
16:31
Світ санкції проти РФ

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що серед стратегічних завдань Росії – не дозволити Україні експортувати зерно, також глобальною продовольчою кризою створити більше проблем Заходу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В той час, коли Шойгу підписував ці папери, над Одесою збили безпілотник, який фактично розвідував ціль, тобто то була спланована акція. І це відбулося, тому що Росія використовувала наратив щодо західних санкцій, які є причиною продовольчої кризи, тому Захід має скасувати санкції", - зазначив дипломат.

Олександр Хара вважає, що домовленості, про які говорили Туреччина та ООН, були про виключення певної кількості російських юридичних осіб з санкційних списків, що означає карт-бланш цим компаніям, аби вони спокійно експортували зерно та добрива.

"Росіяни це отримали, відповідно, тепер їм не потрібно триматися цих угод, тим більш у стратегічних завданнях Росії – не дозволити Україні експортувати зерно. І другий момент, що глобальна продовольча криза створить більше проблем Заходу. Росія зацікавлена створити додатковий важіль впливу на європейців, тому що біженці від голоду подадуться до ситої Європи. І це голод, створений Росією в її ж інтересах", - зауважив експерт.

Хара підкреслив, що не вірить у відсутність подальших провокацій з боку Росії, також у те, що росіяни не почнуть використовувати компанії, які були вилучені зі санкційних списків, для підсанкційної діяльності, бо вони тепер будуть мати захист зерном та добривами.

"Я впевнений, що вони будуть залучати також підсанкційні кораблі для вивозу і російського зерна, і краденого українського. Власне тому, росіяни будуть намагатися розхитати санкційний тиск, який чинить на них цивілізований світ", - підсумував дипломат.

  • 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна
  • 22 липня радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна
  • 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб
  • 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт
  • 23 липня речник МЗС України Олег Ніколенко назвав удар по Одесі плювком Володимира Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу й Реджепу Тайїпу Ердогану

Відео
Економіка
Україна
Росія
ООН
Туреччина
зерно
санкції проти Росії
Читайте також:
долар
25 липня, 2022 понедiлок
Курс валют: вартість долара та євро в обмінниках 25 липня
Іран
24 липня, 2022 неділя
Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
HIMARS
25 липня, 2022 понедiлок
Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, - ISW
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 липня
17:45
Росія продовжує продукувати фейки
Міноборони Росії "попередило" про теракт: можливі провокації у Слов'янську
17:44
Єврокомісія
ЄС надав Україні €1,6 млрд на відновлення пошкодженої інфраструктури
17:39
зерно-війна
Відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня, – Кубраков
17:22
Ексклюзив
Слов'янськ Краматорськ Соледар карта бойових дій 23.07.22
Регулярні штурмові дії ворога відбиваються, лінія фронту на Донеччині стабільна, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
17:20
На Запоріжжі російський військовий КамАЗ переїхав авто, загинули двоє дорослих та дитина, - мер Мелітополя
17:19
Польща
Польща бойкотуватиме заходи, в яких братимуть участь дипломати РФ чи Білорусі
17:06
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів зі Сходу України. Перелік і розклад
16:53
Ексклюзив
Руслан Демченко
Демченка уже мала б затримати СБУ, - політолог Шлінчак
16:48
Лавров
Лавров заявив, що "зернова угода" не забороняє обстріли України
16:46
У Торецьку поліцейські викрили мережу коригувальників російських ракет: дані "зливали" місцеві мешканці
16:42
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Обстріл порту в Одесі - демонстрація РФ, що будь-які перевезення вантажів будуть небезпечними, - консультант Націнституту стратегічних досліджень
16:32
Ексклюзив
Росіяни обстріляли цивільні об'єкти й поля на Запоріжжі ракетами С-300 з боєголовками класу "земля-земля", - ОВА
16:28
Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн
16:14
Вакцина проти мавпячої віспи від данської Bavarian Nordic отримала схвалення ЄС
16:11
кредит
Україна з початку року виплатила $1,5 млрд зовнішнього боргу
16:08
У Харкові поряд із зупинками громадського транспорту встановлять залізобетонні конструкції укриття
16:02
Єнс Столтенберг
Україна отримає від НАТО сотні систем боротьби з безпілотниками, - Столтенберг
15:49
"Жодного разу не стріляв, тільки бігав і ховався від української артилерії": російський найманець, який здався в полон
15:49
Президент Гватемали Алехандо Джамматтеї на Київщині
Київщину відвідали президент Гватемали та урядовці з Німеччини
15:43
Перша партія безпілотників "Армії дронів" уже на фронті, - Федоров
"Армія дронів": для ЗСУ придбають безпілотники з технологією штучного інтелекту
15:40
Газпром
Газпром "має запитання" до канадських документів на транспортування турбіни "Північний потік"
15:34
Оновлено
Руслан Демченко
Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО, в ОПУ назвали причину
15:30
Шевченко
Шевченко вирішив висунути свою кандидатуру на посаду президента УАФ, - ЗМІ
15:20
Пам’ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 гривень входять у вільний обіг
НБУ вирішив ввести пам’ятні монети серії "Збройні сили України" у вільний обіг
15:19
США та Україна
Україна і США працюють над "планом Б" щодо експорту українського зерна, - USAID
15:18
1200 автівок заблоковані росіянами у черзі на виїзд до Запоріжжя, 5 людей померли в очікуванні, - Іван Федоров
15:13
Ексклюзив
На фото лідери країн G7
Країни Заходу бояться розпаду Російської Федерації, - дипломат Чалий
15:04
ковід
У Києві за тиждень подвоїлась кількість хворих на COVID-19
15:02
Наталія Гаврилиця
Премʼєрка Молдови Гаврилиця висловила побоювання стосовно можливого вторнення РФ
14:56
генпрокуратура
Ексміністрам Лавриновичу та Грищенку оголошено про підозру у держзраді, - Офіс генпрокурора
14:46
Профспілки закликали Єврокомісію встановити поріг максимальної температури для роботи у спеку
14:34
Ексклюзив
нафта
Паливно-мастильні матеріали у світі мають подешевшати найближчим часом, - директор групи компаній Prime Льоушкін
14:30
Ексклюзив
Путін і Лавров
Лавров шукає можливості, щоб уникнути відповідальності. Боїться покарання за скоєні злочини, - Чалий
14:28
прокуратура
У Києві чоловік передавав інформацію про наших військових кореспондентці одного з російських ЗМІ
14:23
Євробачення
Євробачення-2023 відбудеться у Британії від імені України
14:22
Чехія
Чехія припиняє безкоштовне медичне страхування українських біженців
14:19
M142 HIMARS
Завдяки HIMARS на Ізюмському напрямку вдесятеро зменшилися обстріли з боку росіян, - комбат 93-ї ОМБР
14:13
HIMARS
ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами, - Резніков
14:08
Російські військові госпіталі не дають собі ради з напливом поранених рашистів
У російських військових шпиталях бракує місця для поранених, РФ мобілізує медиків для роботи в Україні, - розвідка
13:50
У Мелітополі росіяни намагаються відновити аеродром за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV