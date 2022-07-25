Росія буде влаштовувати провокації, аби розхитувати санкційний тиск світу, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"В той час, коли Шойгу підписував ці папери, над Одесою збили безпілотник, який фактично розвідував ціль, тобто то була спланована акція. І це відбулося, тому що Росія використовувала наратив щодо західних санкцій, які є причиною продовольчої кризи, тому Захід має скасувати санкції", - зазначив дипломат.



Олександр Хара вважає, що домовленості, про які говорили Туреччина та ООН, були про виключення певної кількості російських юридичних осіб з санкційних списків, що означає карт-бланш цим компаніям, аби вони спокійно експортували зерно та добрива.



"Росіяни це отримали, відповідно, тепер їм не потрібно триматися цих угод, тим більш у стратегічних завданнях Росії – не дозволити Україні експортувати зерно. І другий момент, що глобальна продовольча криза створить більше проблем Заходу. Росія зацікавлена створити додатковий важіль впливу на європейців, тому що біженці від голоду подадуться до ситої Європи. І це голод, створений Росією в її ж інтересах", - зауважив експерт.



Хара підкреслив, що не вірить у відсутність подальших провокацій з боку Росії, також у те, що росіяни не почнуть використовувати компанії, які були вилучені зі санкційних списків, для підсанкційної діяльності, бо вони тепер будуть мати захист зерном та добривами.



"Я впевнений, що вони будуть залучати також підсанкційні кораблі для вивозу і російського зерна, і краденого українського. Власне тому, росіяни будуть намагатися розхитати санкційний тиск, який чинить на них цивілізований світ", - підсумував дипломат.

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