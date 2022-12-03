Про це сказав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Передусім треба враховувати особистість Володимира Макея. Це людина, що була найближчою до Лукашенка, єдиний керівник в оточенні Лукашенка, який не боявся з ним спілкуватися. Коли ми дивимося на стосунки різних міністрів – оборони, КГБ Білорусі, внутрішніх справ та інших важливих структур, – ми бачимо, наскільки всі ці очільники бояться Лукашенка, не можуть ані заперечити йому, ані висловити власну думку, це добре видно", - зазначив він.

Мусаєв додав, що саме цим Володимир Макей вирізнявся в оточенні.

"Не можна сказати, що він не відданий Лукашенку та є суто прозахідним. Посада в нього була відповідна, і напрям був європейський, але це нічого не означало. Проте його самостійність, уміння будувати взаємини особисто з Лукашенком, природно, насторожувало РФ і Путіна, і всі силові структури Росії", - наголосив колишній радник президента Казахстану.

Він зауважив, що виокремлення Макея з усього оточення Лукашенка дуже насторожувало Путіна.

"І напередодні поразки у війні проти України Росія й Путін сьогодні думають про поствоєнний період, насамперед російський, як складатиметься обстановка політична в Росії, насамперед у Білорусі й Казахстані. Вони геть не зацікавлені, щоб у поствоєнний період після поразки зненацька, як і в Казахстані, на пост керівника Білорусі претендував би Володимир Макей. Для Путіна це жахливий варіант. Тому насамперед Росія була зацікавлена в тому, щоб Макей жодним чином не впливав на Лукашенка, щоб було розбито тандем між Лукашенком і Макеєм. І це є основна причина, на мою думку, загибелі Володимира Макея", - підсумував Мусаєв.

26 листопада раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

За кілька годин до того, Інститут Лансінга повідомив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.