Росія дискредитує Литву: у глухому куті Путін погрожуватиме Заходу, - депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене
Депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене вважає, що перебуваючи у глухому куті, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін буде погрожувати Заходу, а вже зараз Російська Федерація дискредитує Литву
Політикиня висловила таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Росії вдалося провести інформаційну атаку на Литву, що буцімто литовці провокують Російську Федерацію. Коли Путін буде в глухому куті, де він і є, адже агресору важко взяти навіть східні регіони України, можливо, президент РФ буде вдаватися до погроз Заходу", - зазначила Юкнявічене
Депутатка Європейського парламенту пояснила, що президент Росії може навіть вдатися до атаки однієї з держав-членкинь Північноатлантичного Альянсу, або й більше.
"Те, що знову почалося з Білоруссю, що почалися бомбардування Києва, - це погрози Заходу з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна. Можливо, Путін буде погрожувати якійсь державі НАТО, або й більше", - зауважила Раса Юкнявічене.
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