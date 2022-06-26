Політикиня висловила таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Росії вдалося провести інформаційну атаку на Литву, що буцімто литовці провокують Російську Федерацію. Коли Путін буде в глухому куті, де він і є, адже агресору важко взяти навіть східні регіони України, можливо, президент РФ буде вдаватися до погроз Заходу", - зазначила Юкнявічене

Депутатка Європейського парламенту пояснила, що президент Росії може навіть вдатися до атаки однієї з держав-членкинь Північноатлантичного Альянсу, або й більше.

"Те, що знову почалося з Білоруссю, що почалися бомбардування Києва, - це погрози Заходу з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна. Можливо, Путін буде погрожувати якійсь державі НАТО, або й більше", - зауважила Раса Юкнявічене.

25 червня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито блокада Калінінградської області РФ подібна до оголошення війни.

26 червня міністр закордонних справ Литви 2012-2020 рр Лінас Лінкявічюс, коментуючи російський ракетний удар по житлових будинках у Києві, висловився, що Росія - це хвороба, яка потребує лікування.

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