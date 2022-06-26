Про це колишній очільник литовського мінстерства закордонних справ Лінас Лінкявічус написав у твітер, коментуючи російський ракетний удар по житлових будинках у Києві.

"Сьогодні російськи ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва. Це "меседж" і нагадування про саміт G7 в німецькому Ельмау. Росія сьогодні – це хвороба і вона потребує відповідного лікування", – написав він.

Лінкявічус підкреслив: жодних компромісів і перемовин.

"Просто блокуйте все, доки військова машина не видохнеться", – вказав екс-міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Російські ракети влучили в житлові будинки у Шевчеківському районі.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

5 червня російська "калібр", яка, ймовірно, була випущена в Київ, пролетіла низько над Південноукраїнською АЕС. В Енергоатомі зазначають, що це небезпечно та могло призвести до ядерної катастрофи.