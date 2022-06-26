"Росія – це хвороба, яка потребує лікування". Екс-голова МЗС Литви про ракети по Києву
Колишній очільник МЗС Литви закликав блокувати Росію, допоки її військова машина не заглохне
Про це колишній очільник литовського мінстерства закордонних справ Лінас Лінкявічус написав у твітер, коментуючи російський ракетний удар по житлових будинках у Києві.
"Сьогодні російськи ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва. Це "меседж" і нагадування про саміт G7 в німецькому Ельмау. Росія сьогодні – це хвороба і вона потребує відповідного лікування", – написав він.
Лінкявічус підкреслив: жодних компромісів і перемовин.
"Просто блокуйте все, доки військова машина не видохнеться", – вказав екс-міністр закордонних справ.
- Нагадаємо, Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Російські ракети влучили в житлові будинки у Шевчеківському районі.
- Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.
- 5 червня російська "калібр", яка, ймовірно, була випущена в Київ, пролетіла низько над Південноукраїнською АЕС. В Енергоатомі зазначають, що це небезпечно та могло призвести до ядерної катастрофи.
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