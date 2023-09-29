Росія глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії

Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску, пише Romania Journal.

"Зараз ми не бачимо кінця цій війні, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських нападів, ми також повинні готуватися до тривалої конфронтації з режимом Російської Федерації. Ми дуже добре відчуваємо цю конфронтацію, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в регіоні Чорного моря. Війна Російської Федерації в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон", - сказав начальник Штабу.

За його словами, напади Росії стали "новою нормою", а "війна в Україні продовжуватиме регіональну нестабільність і ризики для безпеки Румунії та регіону".

"Існує постійний ризик, пов’язаний зі зростанням ймовірності інцидентів на кордоні НАТО, спричинених можливістю того, що певні безпілотники чи ракети можуть промахнутися. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах можуть бути вражені помилково", - сказав Петреску.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

З огляду на часті обстріли росіянами територій України, що межують із Румунією, влада країни НАТО вирішила підтягнути засоби ППО ближче до кордону.