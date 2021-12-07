"Росія готує своїх громадян до втрат": нардеп Фріс вважає, що лише економічні санкції не втримають Путіна від вторгнення

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Говорити про те, що якісь повномасштабні дії на території Європи будуть, навряд чи це допустить хтось в цивілізованому світі сьогодні. Навіть якщо ми пригадаємо Грузію, ці дії тривали тиждень. До партизанської війни ніхто не доходив, тому що сьогоднішні мобільні сили цього не дозволяють", - сказав Фріс.



Він розповів про свої враження про недавній перегляд російського ТБ.



"Я пару тижнів назад був за кордоном і увімкнув російське телебачення і був здивований. Росіяни готували своїх громадян до втрат, мені це було дуже дивно чути. В той момент мені в голову закралась така думка, що, не дай Боже, це може статись. Мені відверто кажучи, просто страшно. В мене є надія, що цього не станеться. Вся емпатика, з якою говорить Путін, вона говорить про те, що треба залякати, що санкції для них "по фенє". Виключно питання економіки та санкцій не можуть бути чинниками, які стримають Путіна", - вважає нардеп.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.